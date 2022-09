F1 GP Italia Monza 2022, raffica di penalità: Sainz parte dal fondo, nove piloti arretrano in griglia (Di sabato 10 settembre 2022) raffica di penalità in F1 nel GP d’Italia 2022 a Monza. Sono ben nove i piloti che sconteranno un arretramento in griglia di partenza al termine delle qualifiche in programma alle ore 16, eccoli nel dettaglio. Carlos Sainz partirà dal fondo per aver cambiato sette componenti della power unit, con lui dal fondo anche Hamilton e Tsunoda. Esteban Ocon ha cambiato il motore termico e subirà cinque posizioni di arretramento, le due Haas di Magnussen e Schumacher saranno retrocesse di quindici posizioni, proprio come Bottas. Infine, le due Red Bull: cinque posizioni per Verstappen, dieci per il compagno Perez. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022)diin F1 nel GP d’. Sono benche sconteranno un arretramento indinza al termine delle qualifiche in programma alle ore 16, eccoli nel dettaglio. Carlospartirà dalper aver cambiato sette componenti della power unit, con lui dalanche Hamilton e Tsunoda. Esteban Ocon ha cambiato il motore termico e subirà cinque posizioni di arretramento, le due Haas di Magnussen e Schumacher saranno retrocesse di quindici posizioni, proprio come Bottas. Infine, le due Red Bull: cinque posizioni per Verstappen, dieci per il compagno Perez. SportFace.

