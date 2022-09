F1 GP Italia Monza 2022, qualifiche oggi in tv: canale, orario e diretta streaming (Di sabato 10 settembre 2022) Le qualifiche del GP d’Italia 2022 a Monza di Formula 1 saranno visibili oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Nuovo appuntamento davanti alla marea rossa dell’Autodromo Nazionale, dove si disputano le FP3 e poi l’attesissima caccia alla pole. Prima ancora, però, come detto alle ore 13 sarà la volta delle prove libere 3, visibili su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 e utili per gli ultimi giri cronometrati dei piloti. Le qualifiche, invece, si terranno alle ore 16 e sale già l’adrenalina: saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, anche in chiaro su TV8 in virtù della legge Melandri. Sportface.it, come al solito, vi proporrà la ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Ledel GP d’di Formula 1 saranno visibiliin tv: ecco le informazioni su. Nuovo appuntamento davanti alla marea rossa dell’Autodromo Nazionale, dove si disputano le FP3 e poi l’attesissima caccia alla pole. Prima ancora, però, come detto alle ore 13 sarà la volta delle prove libere 3, visibili su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 e utili per gli ultimi giri cronometrati dei piloti. Le, invece, si terranno alle ore 16 e sale già l’adrenalina: saranno trasmesse intv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, anche in chiaro su TV8 in virtù della legge Melandri. Sportface.it, come al solito, vi proporrà la ...

SkySportF1 : ?? FERRARI AL COMANDO A MONZA I risultati ? - SkySportF1 : ? Quante penalità in griglia ?? Oltre a Max, anche Hamilton e Sainz I DETTAGLI ? - SkySportF1 : ??LA GRANDE BELLEZZA Finalmente Monza, il programma del GP d'Italia: Venerdì FP1 alle 14, FP2 alle 17 Sabato FP3 all… - F1ingenerale_ : Le prove libere del #ItalianGP sono state un po' complicate per George #Russell. Ma attenzione alla #Mercedes, che… - sportface2016 : #F1 #ItalianGP Oggi le qualifiche a #Monza, ecco quando e come seguirle in diretta -