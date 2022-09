F1 GP Italia Monza 2022, gara domani in tv: canale, orario e diretta streaming (Di sabato 10 settembre 2022) La gara del GP d’Italia 2022 a Monza di Formula 1 sarà visibile domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Mondiale ormai chiuso in favore di Verstappen, ma non è detta l’ultima parola. In attesa di capire se potrà riaprire il discorso, Leclerc, insieme a Sainz, punta a regalare un sorriso alla Ferrari e a tutti i suoi tifosi imponendosi nella gara di casa all’Autodromo Nazionale. Si parte alle ore 15 di domani, domenica 11 settembre, diretta tv garantita su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 in pay, ma anche in chiaro su TV8 in virtù della legge Melandri. La diretta testuale sarà, come di consueto, proposta da ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Ladel GP d’di Formula 1 sarà visibilein tv: ecco le informazioni su. Mondiale ormai chiuso in favore di Verstappen, ma non è detta l’ultima parola. In attesa di capire se potrà riaprire il discorso, Leclerc, insieme a Sainz, punta a regalare un sorriso alla Ferrari e a tutti i suoi tifosi imponendosi nelladi casa all’Autodromo Nazionale. Si parte alle ore 15 di, domenica 11 settembre,tvntita su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 in pay, ma anche in chiaro su TV8 in virtù della legge Melandri. Latestuale sarà, come di consueto, proposta da ...

SkySportF1 : ?? FERRARI AL COMANDO A MONZA I risultati ? - SkySportF1 : ? SAINZ FIRMA LE SECONDE LIBERE A MONZA I RISULTATI ? - SkySportF1 : ? Quante penalità in griglia ?? Oltre a Max, anche Hamilton e Sainz I DETTAGLI ? - F1ingenerale_ : Le prove libere del #ItalianGP sono state un po' complicate per George #Russell. Ma attenzione alla #Mercedes, che… - sportface2016 : #F1 #ItalianGP Oggi le qualifiche a #Monza, ecco quando e come seguirle in diretta -