F1, Gp Italia 2022, Binotto: “Pubblico straordinario. Siamo già proiettati al possibile podio di domani” (Di sabato 10 settembre 2022) Ospite di Sky Sport, il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha parlato dopo le qualifiche del Gran Premio di F1 d’Italia 2022. Ecco le sue parole: “Il Pubblico è straordinario. Anche oggi dopo la pole, felice, esultano, sbandierano. Personalmente sto già pensando a quello che può essere domani il podio, con tuta questa gente. domani ci aspetta la parte più difficile del weekend. Pole sul campo? Così è bello, speravo in un 1-2, ci poteva anche stare. Intanto è una pole, Charles parte davanti a tutti. Ha un buon ritmo, sono sicuro che Max lo riprenderà, ma qui è difficile superare e spero che sarà una bella battaglia. Penso che qui serva il bilanciamento, così da dare fiducia al pilota. Io ho avuto ieri buone sensazioni, quando è sceso dalla ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Ospite di Sky Sport, il team principal della Ferrari, Mattia, ha parlato dopo le qualifiche del Gran Premio di F1 d’. Ecco le sue parole: “Il. Anche oggi dopo la pole, felice, esultano, sbandierano. Personalmente sto già pensando a quello che può essereil, con tuta questa gente.ci aspetta la parte più difficile del weekend. Pole sul campo? Così è bello, speravo in un 1-2, ci poteva anche stare. Intanto è una pole, Charles parte davanti a tutti. Ha un buon ritmo, sono sicuro che Max lo riprenderà, ma qui è difficile superare e spero che sarà una bella battaglia. Penso che qui serva il bilanciamento, così da dare fiducia al pilota. Io ho avuto ieri buone sensazioni, quando è sceso dalla ...

