F1 | George Russell | “Prestazione preoccupante | abbiamo peggiorato rispetto a ieri…”

George Russell non ha troppa voglia di sorridere al termine delle qualifiche del Gran Premio d'Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Monza, infatti, il pilota inglese ha centrato la sesta Prestazione assoluta al termine della Q3, ma il distacco incassato dai migliori è quanto mai allarmante. La pole position sul tracciato brianzolo porta la firma di Charles Leclerc in 1:20.161 con Max Verstappen in scia a 145 millesimi, mentre le due Mercedes accusano un gap davvero imponente. Lewis Hamilton, infatti, ha concluso con il tempo di 1:21.524 a 1.363 secondi dal monegasco, mentre George Russell si è fermato a 18 millesimi dal compagno di team. Non propriamente un sabato da incorniciare per l'ex pilota della Williams.

