Expo per lo Sport, una festa all'insegna di valori e inclusione (Di sabato 10 settembre 2022) Una grande festa nel parco Sempione a Milano per tornare a fare Sport dopo gli anni difficili della pandemia e per avvicinare i più piccoli a tante diverse discipline Sportive. "Expo per lo Sport - ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 settembre 2022) Una grandenel parco Sempione a Milano per tornare a faredopo gli anni difficili della pandemia e per avvicinare i più piccoli a tante diverse disciplineive. "per lo- ha ...

gualtierieurope : Tra poco al @bieparis per consegnare il dossier della candidatura di #Roma Expo 2030. Abbiamo preparato un bellissi… - Affaritaliani : Expo per lo Sport, una festa all'insegna di valori e inclusione - eventiatmilano : All’interno del Parco Sempione è da visitare l’Acquario Civico, nato per Expo Milano 1906: secondo in Italia dopo q… - Italbasket : Oggi e domani ci trovate a Parco Sempione per l'Expo per lo Sport ?? Dalle 10:00 alle 19:00 tante attività, esibiz… - thelastmaximoff : RT @LizziesRei: x: Sei emozionata per il D23 expo? io: Wanda -