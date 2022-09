Espulsione Leao | Marelli spiega i motivi | la moviola

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 10 settembre 2022) Il Milan di Stefano Pioli grazie alle reti di Junior Messias e Olivier Giroud ha trionfato nella trasferta del Marassi contro la Sampdoria di Giampaolo, portandosi in vetta alla classifica a pari punti col Napoli, in attesa di vedere cosa farà domani l’Atalanta ad ora di pranzo contro la Cremonese. AC Milan’s French forward Olivier Giroud celebrates after opening the scoring during the Italian Serie A football match between Sassuolo and AC Milan on May 22, 2022 at the Mapei – Citta del Tricolore stadium in Sassuolo. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)Una vittoria tanto sudata quanto importante per i rossoneri, che hanno dovuto giocare in dieci uomini per più di 50 minuti a causa dell’di Rafael, mandato anzitempo sotto la doccia per doppia ammonizione dal signor Fabbri. E se la prima ...