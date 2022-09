Era il 28 maggio 2016: il giorno in cui Putin varò il suo disegno imperialista (Di sabato 10 settembre 2022) Una data da cerchiare in rosso. Perché quel giorno lo zar del Cremlino svela il suo disegno imperiale. Quel disegno che sottende l'invasione dell'Ucraina. Una data da cerchiare in rosso Ne scrive, su ... Leggi su globalist (Di sabato 10 settembre 2022) Una data da cerchiare in rosso. Perché quello zar del Cremlino svela il suoimperiale. Quelche sottende l'invasione dell'Ucraina. Una data da cerchiare in rosso Ne scrive, su ...

gippu1 : Prima di @RafaeLeao7, l'ultimo giocatore della storia del #derby di Milano a centrare il 2+1 (almeno due gol, almen… - Ilsaggiopetty : RT @MilaSpicola: Berlusconi alla convention di Forza Italia in Sicilia: “Gianfranco, ricordo che l’ultima volta che siamo andati a donne in… - rpp_tweet : RT @martaottaviani: #Izyum è dove a maggio era stato ferito #gerasimov la resistenza Ucraina la puntava da tempo e non vedeva l’ora di ripr… - LinaLucerto : RT @MilaSpicola: Berlusconi alla convention di Forza Italia in Sicilia: “Gianfranco, ricordo che l’ultima volta che siamo andati a donne in… - v_m_a_x_i_m_o : RT @MilaSpicola: Berlusconi alla convention di Forza Italia in Sicilia: “Gianfranco, ricordo che l’ultima volta che siamo andati a donne in… -