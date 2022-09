«Enzo Ferrari cominciava a pensare al Gran Premio di Monza da aprile. Ma lo seguiva in tv o alla radio» (Di sabato 10 settembre 2022) Il Foglio Sportivo intervista Piero Ferrari, figlio di Enzo. Questo è il weekend del Gran Premio di Monza, un appuntamento imperdibile per il Drake. «Ad aprile-maggio cominciava a chiedere: per Monza che motore abbiamo? Che cosa ci inventiamo per Monza? Che novità abbiamo in arrivo per Monza? Monza come quasi sempre e come quest’anno era a settembre… ma mio padre cominciava presto a pensarci… per quella gara era anche disposto a investire qualcosa in più. Era il Gran Premio in cui voleva dimostrare di essere competitivo e voleva cercare di vincere, anche se in realtà mio padre voleva vincere ogni gara». Eppure Ferrari il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 settembre 2022) Il Foglio Sportivo intervista Piero, figlio di. Questo è il weekend deldi, un appuntamento imperdibile per il Drake. «Ad-maggioa chiedere: perche motore abbiamo? Che cosa ci inventiamo per? Che novità abbiamo in arrivo percome quasi sempre e come quest’anno era a settembre… ma mio padrepresto a pensarci… per quella gara era anche disposto a investire qualcosa in più. Era ilin cui voleva dimostrare di essere competitivo e voleva cercare di vincere, anche se in realtà mio padre voleva vincere ogni gara». Eppureil ...

