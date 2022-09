Entra nel vivo il Palio di Gerenzano, domani le premiazioni (Di sabato 10 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Entra nel vivo questo weekend il Palio di Gerenzano, che vede darsi battaglia i rioni Madunina, San Giacum, Burghett, Tupìni, Giò da Val e Funtan. “La partecipazione è stata grandiosa, al di là di ogni più rosea aspettativa – commenta Fabrizio Vanzulli, presidente del gruppo “I colori di Gerenzano” – Si vede che il nostro ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 10 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colornelquesto weekend ildi, che vede darsi battaglia i rioni Madunina, San Giacum, Burghett, Tupìni, Giò da Val e Funtan. “La partecipazione è stata grandiosa, al di là di ogni più rosea aspettativa – commenta Fabrizio Vanzulli, presidente del gruppo “I colori di” – Si vede che il nostro ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

