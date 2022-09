Enrico stai sereno, è la democrazia: chi vince governa, chi perde no (Di sabato 10 settembre 2022) Il Prof. Letta, a corto di idee e consensi, agita il pericolo che il centrodestra cambi autonomamente la Costituzione in caso di schiacciante vittoria elettorale: «È a rischio la democrazia», dichiara urbi et orbi il segretario Pd. No, caro Enrico, non è a rischio la democrazia, è la democrazia, anzi l'esercizio del diritto di voto è la massima espressione della democrazia. Se gli italiani tra qualche settimana daranno mandato e numeri a Meloni & C. per governare e modificare la Carta costituzionale - ad esempio in senso presidenzialista - non c'è proprio nessun pericolo, ma solo ed esclusivamente un atto di volontà chiaro e deciso dei cittadini. Quello che Lei chiama pericolo è la quintessenza della democrazia il cui senso etimologico è governo del popolo. Ora è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Il Prof. Letta, a corto di idee e consensi, agita il pericolo che il centrodestra cambi autonomamente la Costituzione in caso di schiacciante vittoria elettorale: «È a rischio la», dichiara urbi et orbi il segretario Pd. No, caro, non è a rischio la, è la, anzi l'esercizio del diritto di voto è la massima espressione della. Se gli italiani tra qualche settimana daranno mandato e numeri a Meloni & C. perre e modificare la Carta costituzionale - ad esempio in senso presidenzialista - non c'è proprio nessun pericolo, ma solo ed esclusivamente un atto di volontà chiaro e deciso dei cittadini. Quello che Lei chiama pericolo è la quintessenza dellail cui senso etimologico è governo del popolo. Ora è ...

