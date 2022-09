Emma Marrone rompe il silenzio dopo il lutto: “Fantasiose ed ignoranti” (Di sabato 10 settembre 2022) dopo il lutto la cantante Emma Marrone rompe il silenzio e lascia tutti senza parole: ecco cosa ha dichiarato Una delle cantanti che ha lasciato il mondo senza parole per via della sua meravigliosa voce al di fuori dal comune è proprio lei, la bellissima Emma Marrone. Grazie al suo talento ha cominciato a farsi conoscere nel talent Amici di Maria De Filippi fino ad aggiudicarsi un posto molto significativo nel mondo canoro e dello spettacolo. Di recente ha dovuto subire un lutto che le ha causato tantissimo dolore e dopo la vicenda ha deciso di rompere il silenzio con una dichiarazione. curiosità (foto web)Un talento al di fuori dal comune quello che ... Leggi su kronic (Di sabato 10 settembre 2022)illa cantanteile lascia tutti senza parole: ecco cosa ha dichiarato Una delle cantanti che ha lasciato il mondo senza parole per via della sua meravigliosa voce al di fuori dal comune è proprio lei, la bellissima. Grazie al suo talento ha cominciato a farsi conoscere nel talent Amici di Maria De Filippi fino ad aggiudicarsi un posto molto significativo nel mondo canoro e dello spettacolo. Di recente ha dovuto subire unche le ha causato tantissimo dolore ela vicenda ha deciso dire ilcon una dichiarazione. curiosità (foto web)Un talento al di fuori dal comune quello che ...

Agenzia_Ansa : VIDEO | Emma Marrone: 'Basta speculazioni su mio padre e sui vaccini, aveva la leucemia'. La cantante ringrazia i f… - chetempochefa : 'Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre.' - Ci stringiamo a Emma Marrone per la scomparsa di suo padr… - rtl1025 : ?? È morto Rosario Marrone, papà di Emma Marrone. La notizia è stata comunicata su Facebook dal Comune di Aradeo (Lecce). @MarroneEmma ?? - radiocalabriafm : EMMA MARRONE - IO SON PER TE L'AMORE - infoitcultura : Il video di Emma Marrone dopo la scomparsa del padre: 'È morto di leucemia, non per i vaccini' -