Emma Marrone rivela com’è morto suo padre: “Basta illazioni” (Di sabato 10 settembre 2022) Emma Marrone si sfoga sui social rivelando il motivo della morte del padre, la cantante è stanca delle illazioni Soltanto qualche giorno fa la cantante salentina è stata colpita dal peggiore dramma che potesse immaginare. Emma Marrone ha perso il padre Rosario lo scorso 5 settembre ed ha condiviso la notizia con il mondo attraverso i social. Emma Marrone con il padre Rosario (Foto Instagram @real brown)“Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca“, ha scritto l’artista nel post che ritraeva in una foto l’uomo, scatenando la commozione e il cordoglio da parte dei follower. Sono stati tantissimi i messaggi arrivati da vip e colleghi, che hanno espresso vicinanza ... Leggi su vesuvius (Di sabato 10 settembre 2022)si sfoga sui socialndo il motivo della morte del, la cantante è stanca delleSoltanto qualche giorno fa la cantante salentina è stata colpita dal peggiore dramma che potesse immaginare.ha perso ilRosario lo scorso 5 settembre ed ha condiviso la notizia con il mondo attraverso i social.con ilRosario (Foto Instagram @real brown)“Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca“, ha scritto l’artista nel post che ritraeva in una foto l’uomo, scatenando la commozione e il cordoglio da parte dei follower. Sono stati tantissimi i messaggi arrivati da vip e colleghi, che hanno espresso vicinanza ...

