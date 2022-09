Emanuele Fiano a Bergamo: “Ci sono cose che mio padre non ha raccontato, facevano troppo male” (Di sabato 10 settembre 2022) Bergamo. Si è tenuto venerdì 9 settembre, al Mutuo Soccorso di Bergamo, l’incontro con Emanuele Fiano, organizzato dal Partito Democratico Bergamo. In dialogo con Daniele Rocchetti, presidente Acli Bergamo, il senatore dem, ora candidato per il Senato al collegio uninominale U04 Lombardia P02, ha presentato due suoi libri: “Il profumo di mio padre. L’eredità di un figlio della shoah” ed “Ebreo. Una storia personale dentro una storia senza fine”. “Siamo onorati di avere Emanuele Fiano nella nostra città – ha detto introducendo l’incontro l’onorevole Elena Carnevali –. Dalle pagine dei suoi libri emergono tre parole chiave importanti e di straordinaria attualità: apertura, riflessione, confronto. C’è bisogno di gesti, di parole, ... Leggi su bergamonews (Di sabato 10 settembre 2022). Si è tenuto venerdì 9 settembre, al Mutuo Soccorso di, l’incontro con, organizzato dal Partito Democratico. In dialogo con Daniele Rocchetti, presidente Acli, il senatore dem, ora candidato per il Senato al collegio uninominale U04 Lombardia P02, ha presentato due suoi libri: “Il profumo di mio. L’eredità di un figlio della shoah” ed “Ebreo. Una storia personale dentro una storia senza fine”. “Siamo onorati di averenella nostra città – ha detto introducendo l’incontro l’onorevole Elena Carnevali –. Dalle pagine dei suoi libri emergono tre parole chiave importanti e di straordinaria attualità: apertura, riflessione, confronto. C’è bisogno di gesti, di parole, ...

