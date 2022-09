Elodie e Iannone stanno insieme? Il gossip impazza: la reazione inaspettata di Marracash (Di sabato 10 settembre 2022) La presunta relazione tra Elodie e Andrea Iannone sta diventando il nuovo tormentone del gossip italiano. Tra smentite mancate e conferme a denti stretti da parte della cantante, sembrano non esserci più dubbi sulla storia d’amore tra i due. E dopo la reazione di Belen Rodriguez alla notizia, non poteva certo mancare anche quella di Marracash, l’ex indimenticabile e indimenticato di Elodie. Mentre in radio risuonava la super hit dell’estate «Tribale», che ha regalato alla cantante di Amici un altro importante successo, il mondo del gossip è tornato ad occuparsi della vita sentimentale di Elodie. Dopo la fine della lunga e complessa storia d’amore con Marracash, per lei è arrivato il momento di dedicarsi a una nuova fiamma. La cantante ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 10 settembre 2022) La presunta relazione trae Andreasta diventando il nuovo tormentone delitaliano. Tra smentite mancate e conferme a denti stretti da parte della cantante, sembrano non esserci più dubbi sulla storia d’amore tra i due. E dopo ladi Belen Rodriguez alla notizia, non poteva certo mancare anche quella di, l’ex indimenticabile e indimenticato di. Mentre in radio risuonava la super hit dell’estate «Tribale», che ha regalato alla cantante di Amici un altro importante successo, il mondo delè tornato ad occuparsi della vita sentimentale di. Dopo la fine della lunga e complessa storia d’amore con, per lei è arrivato il momento di dedicarsi a una nuova fiamma. La cantante ...

annakiara119 : RT @neni23_: Irama vestito da Andrea Iannone per fare colpo su Elodie #TIMMusicAward - ciramika : #Irama si è messo la tuta da motociclista perché vuole chiavare pure lui con #Elodie #TIMMusicAwards #iannone - ceschreal92 : Ma Irama si è vestito da Iannone per Elodie che ha cantato prima di lui? #TimMusicAwards - neni23_ : Irama vestito da Andrea Iannone per fare colpo su Elodie #TIMMusicAward - bohemiennepao : Perché Irama sta a fa' il cosplay di Iannone, oltretutto dopo Elodie? #TIMMusicAwards -