Elkann: 'Entro il 2026 la Ferrari vincerà il mondiale' (Di sabato 10 settembre 2022) 'Noi abbiamo puntato ad essere anzitutto competitivi', ha spiegato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, 'se non sei competitivo non hai margini, mentre sull'affidabilità si può lavorare'. '... Leggi su agi (Di sabato 10 settembre 2022) 'Noi abbiamo puntato ad essere anzitutto competitivi', ha spiegato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, 'se non sei competitivo non hai margini, mentre sull'affidabilità si può lavorare'. '...

LukePlisk : @FormulaPassion @lapoelkann_ @SkySportF1 @FedericaMasolin @davidevalsecchi Titolo entro il 2026? La stampa parlav… - araujopampanin : Secondo il presidentissimo John Elkann la Ferrari vincerà entro il 2026 e la Juve già quest'anno. Io ci leggo un ul… - telodogratis : Elkann: “Entro il 2026 la Ferrari vincerà il mondiale” - sexymancio : Non so se è più ridicola l'intervista di Elkann sul mondiale entro il 2026 (paura di Mercedes bis con Audi/Porsche?… - LucaZucchetti98 : RT @antorendina: Elkann non parla mai ma queste dichiarazioni faranno RUMORE. Binotto è di fatto sotto esame, il virgolettato è abbastanza… -