Elisabetta, tutti conoscono il suo soprannome ma pochi sanno il segreto che nasconde (Di sabato 10 settembre 2022) Il soprannome della regina Elisabetta ha un segreto nascosto. Meghan Markle, Duchessa di Sussex, ha dato alla luce la sua seconda figlia ed insieme al principe Harry hanno deciso di chiamarla Lilibet “Lili” Diana. Lilibet è il soprannome della regina Elisabetta, la nonna di Harry. L’appellativo dato alla regina ha, però, un segreto nascosto. Andiamo L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di sabato 10 settembre 2022) Ildella reginaha unnascosto. Meghan Markle, Duchessa di Sussex, ha dato alla luce la sua seconda figlia ed insieme al principe Harry hanno deciso di chiamarla Lilibet “Lili” Diana. Lilibet è ildella regina, la nonna di Harry. L’appellativo dato alla regina ha, però, unnascosto. Andiamo L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Agenzia_Ansa : 'La morte della mia amata madre è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia': s… - Agenzia_Ansa : I giornalisti della Bbc, che ha cambiato la programmazione per seguire gli aggiornamenti sulle condizioni di salute… - enpaonlus : Susan e tutti i cani della Regina Elisabetta, così la storia d’amore per i suoi Corgi è diventata un simbolo della… - dddtriple1 : Tutti gli osanna alla Regina Elisabetta cozzano col disprezzo verso la ex casa regnante italiana,ma si sa siamo ita… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'La morte della mia amata madre è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia': sono le… -