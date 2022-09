Elisabetta II ci ha lasciati a 96 anni | dalla dieta all' attività mentale | ecco i segreti della sua longevità

pomeriggio5 : Ieri l'amatissima Regina Elisabetta ci ha lasciati ?? Tra pochissimo a #Pomeriggio5, tanti collegamenti da Londra a… - durso_club : RT @pomeriggio5: Ieri l'amatissima Regina Elisabetta ci ha lasciati ?? Tra pochissimo a #Pomeriggio5, tanti collegamenti da Londra a Balmor… - cini_simone : RT @pomeriggio5: Ieri l'amatissima Regina Elisabetta ci ha lasciati ?? Tra pochissimo a #Pomeriggio5, tanti collegamenti da Londra a Balmor… - Francy_25 : RT @pomeriggio5: Ieri l'amatissima Regina Elisabetta ci ha lasciati ?? Tra pochissimo a #Pomeriggio5, tanti collegamenti da Londra a Balmor… - ITERESI1 : RT @pomeriggio5: Ieri l'amatissima Regina Elisabetta ci ha lasciati ?? Tra pochissimo a #Pomeriggio5, tanti collegamenti da Londra a Balmor… -

Cinematographe.it

...Intanto fiori e messaggi di condoglianze sono statidavanti alle sedi diplomatiche britanniche e davanti a luoghi di culto in tutto il mondo in seguito alla scomparsa della regina...... l'ultima Regina che si porta via il Novecento Quando'lavò i piatti' al picnic, il ... I fiorifuori dai cancelli di Buckingham Palace saranno trasferiti al The Green Park Floral ... Lutto per Elisabetta II: tra i ricordi lasciati a Buckingham Palace anche il peluche di Paddington Alimentazione, abitudini e curiosità legate allo stile di vita della monarca che è vissuta in salute più a lungo in assoluto ...È un sistema politico del tutto arbitrario. Io sono un fervente repubblicano, anche se il tema non mi è così caro da farmi scendere in ...