Elisabetta e l’ipotesi della caduta | il geriatra | “Tappa finale per tanti anziani”

(Adnkronos) – "E' come con un vaso di cristallo delicatissimo": anche quando sembra perfettamente integro, per romperlo "non c'è bisogno di lanciarlo a 10 metri; a volte basta una persona che inavvertitamente gli passa vicino e gli dà una spinta leggera, e lui va in frantumi". Mentre sulle cronache italiane ribalza da fonti inglesi l'indiscrezione che la regina Elisabetta potrebbe essere morta dopo una caduta accidentale nel castello scozzese di Balmoral, Marco Trabucchi, direttore scientifico del Gruppo di ricerca geriatrica di Brescia e presidente dell'Associazione italiana di psicogeriatria, descrive così all'Adnkronos Salute l'effetto che può produrre negli anziani il più banale degli incidenti domestici. "Spesso – spiega – è la Tappa finale di una storia che si era tenuta in equilibrio per molto ...

