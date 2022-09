Elio: Pixar svela il nuovo film d'animazione ambientato nello spazio (Di sabato 10 settembre 2022) Durante il D23 Expo Pixar ha rivelato il prossimo progetto, Elio, un nuovo film d'animazione prodotto dallo studio incentrato su un ragazzino trasportato nello spazio. Pixar ha sfruttato il D23 Expo per rivelare un nuovo film d'animazione: Elio, pellicola su un ragazzino di undici anni che si ritrova trasportato nella galassia e confuso per un Ambasciatore intergalattico del pianeta Terra. Yonas Kibreab (Obi-Wan Kenobi) darà la voce a Elio, con America Ferrera nel ruolo della madre del protagonista, Olga Solis. La pellicola è diretta da Adrian Molina, vincitore di un Annie Award nonché co-regista e scrittore di Coco , e prodotta da Mary Alice Drumn (Coco). Nel corso ... Leggi su movieplayer (Di sabato 10 settembre 2022) Durante il D23 Expoha rivelato il prossimo progetto,, und'prodotto dallo studio incentrato su un ragazzino trasportatoha sfruttato il D23 Expo per rivelare und', pellicola su un ragazzino di undici anni che si ritrova trasportato nella galassia e confuso per un Ambasciatore intergalattico del pianeta Terra. Yonas Kibreab (Obi-Wan Kenobi) darà la voce a, con America Ferrera nel ruolo della madre del protagonista, Olga Solis. La pellicola è diretta da Adrian Molina, vincitore di un Annie Award nonché co-regista e scrittore di Coco , e prodotta da Mary Alice Drumn (Coco). Nel corso ...

