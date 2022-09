Elezioni: volantino del PD nascosto nei plichi per il voto all’estero (Di sabato 10 settembre 2022) Il voto all’estero crea perplessità per presunte anomalie. Un video che sta facendo il giro del web propone un volantino del Pd inserito in una busta che contiene schede per votare. Si tratta di un filmato che ha scatenato il putiferio. Il M5S denuncia l’accaduto A denunciare il ritrovamento del manifesto del Pd nella busta sarebbe un attivista del M5S e Beppe Grillo ha partecipato alla vicenda pubblicando il video sul proprio blog. Leggi anche: Elezioni Politiche 2022, sconti sui treni per i fuorisede: le tariffe di Trenitalia e Italo Il video che documenta il ritrovamento del volantino del Pd Nel video si vede l’attivista mostra la busta e specifica che si tratta di una busta che è stata inviata alla sua compagna che vive all’estero. Mentre apre la busta al cui interno si trovano le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 settembre 2022) Ilcrea perplessità per presunte anomalie. Un video che sta facendo il giro del web propone undel Pd inserito in una busta che contiene schede per votare. Si tratta di un filmato che ha scatenato il putiferio. Il M5S denuncia l’accaduto A denunciare il ritrovamento del manifesto del Pd nella busta sarebbe un attivista del M5S e Beppe Grillo ha partecipato alla vicenda pubblicando il video sul proprio blog. Leggi anche:Politiche 2022, sconti sui treni per i fuorisede: le tariffe di Trenitalia e Italo Il video che documenta il ritrovamento deldel Pd Nel video si vede l’attivista mostra la busta e specifica che si tratta di una busta che è stata inviata alla sua compagna che vive. Mentre apre la busta al cui interno si trovano le ...

