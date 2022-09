Elezioni, Renzi: Se cambiare idea è segno dintelligenza, Di Maio prende il Nobel (Di sabato 10 settembre 2022) “Se cambiare idea e’ segno intelligenza di Maio e’ un premio Nobel. E’ passato dai gilet gialli a Macron, dall’impeachment a Mattarella al suo sostegno. Muoio dal ridere a vedere Vincenzo De Luca sostenere Di Maio nel Pd. Pero’ voglio sapere: sul garantismo hanno cambiato idea davvero o fanno solo campagna elettorale?”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, presentando “Il Mostro”, a Ischia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 10 settembre 2022) “See’intelligenza die’ un premio. E’ passato dai gilet gialli a Macron, dall’impeachment a Mattarella al suo sostegno. Muoio dal ridere a vedere Vincenzo De Luca sostenere Dinel Pd. Pero’ voglio sapere: sul garantismo hanno cambiatodavvero o fanno solo campagna elettorale?”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo, presentando “Il Mostro”, a Ischia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

