Elezioni, Piero De Luca: “Lavoro per noi è tema centrale” (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Continuiamo a parlare di temi concreti, di programmi che interessano la vita reale delle persone e soprattutto dei giovani, in particolare nel Mezzogiorno”. A dirlo l’onorevole Piero De Luca, candidato alla Camera dei Deputati nella Circoscrizione Salerno-Avellino, a margine dell’incontro “Sud, la nuova frontiera. Giovani, imprese, welfare2.0”, in corso stamattina al Polo Nautico di Salerno. “Abbiamo rilasciato – ha aggiunto De Luca – quella che per noi è una proposta centrale, un grande piano per il Lavoro nella pubblica amministrazione e consenta ad almeno 300mila giovani di poter riempire i vuoti di pianta organica nelle amministrazioni del Mezzogiorno, dare migliori servizi alle aziende, alle famiglie e dare opportunità di futuro e speranza in questo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Continuiamo a parlare di temi concreti, di programmi che interessano la vita reale delle persone e soprattutto dei giovani, in particolare nel Mezzogiorno”. A dirlo l’onorevoleDe, candidato alla Camera dei Deputati nella Circoscrizione Salerno-Avellino, a margine dell’incontro “Sud, la nuova frontiera. Giovani, imprese, welfare2.0”, in corso stamattina al Polo Nautico di Salerno. “Abbiamo rilasciato – ha aggiunto De– quella che per noi è una proposta, un grande piano per ilnella pubblica amministrazione e consenta ad almeno 300mila giovani di poter riempire i vuoti di pianta organica nelle amministrazioni del Mezzogiorno, dare migliori servizi alle aziende, alle famiglie e dare opportunità di futuro e speranza in questo ...

