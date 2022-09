Elezioni | Miccichè | ' da Berlusconi battuta ironica non sessista | mai andati a donne insieme'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 settembre 2022) Palermo, 10 set. (Adnkronos) - "Quella diera, evidentemente, unache va presa come tale. Ovviamente non siamo mai'a.... Ha fatto questasolo per dimostrare quanto siamo vicini, io e lui. Io con Silvioho diviso la vita, quella pubblica. Solo chi non lo conosce può pensare che sia una frase seria. Era una, lo ribadisco. E non era". Così Gianfranco, il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia e Presidente dell'Ars, commenta con l'Adnkronos lafatta da Silvio, collegato telefonicamente con la convention del centrodestra a Palermo. "Conservo il ricordo ...