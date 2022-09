Elezioni in Svezia, la destra in rimonta sogna il governo (Di sabato 10 settembre 2022) Domenica 11 settembre la Svezia va al voto per le Elezioni che rinnoveranno il Parlamento di Stoccolma in una fase delicata della storia del Paese. Tutti i 349 seggi del Riksdag, il parlamennto unicamerale del Paese, saranno in palio con i Socialdemocratici del primo ministro Magdalena Andersson che arriveranno al test del voto dopo anni segnati dalla InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 10 settembre 2022) Domenica 11 settembre lava al voto per leche rinnoveranno il Parlamento di Stoccolma in una fase delicata della storia del Paese. Tutti i 349 seggi del Riksdag, il parlamennto unicamerale del Paese, saranno in palio con i Socialdemocratici del primo ministro Magdalena Andersson che arriveranno al test del voto dopo anni segnati dalla InsideOver.

