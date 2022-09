Elezioni | Berlusconi “Il centrodestra certamente vincerà”

Leggi su iltempo

(Di sabato 10 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo vincere e garantire a tutti gli italiani la democrazia, la sicurezza, una giustizia davvero giusta, il benessere e una vera e completa libertà. Molti italiani minacciano di non votare, ma io è proprio a loro che mi rivolgo: non votare, o sprecare il proprio voto, dandolo a piccoli partiti o a candidati incompetenti, significherà lasciare che le cose vadano avanti come è avvenuto finora. Mi rivolgo agli elettori moderati, di centro, liberali, cattolici, a coloro che si sentono garantisti, a coloro che credono nell'Europa, nell'Occidente, dell'Alleanza Atlantica. A tutti loro dico che ille, che andremo a governare, ma ricordo anche che nella coalizione non siamo tutti uguali”. Così il presidente di Fi, Silvio, in un ...