Elezioni 2022 | Berlusconi | “Senza Forza Italia no governo centrodestra”

Leggi su italiasera

(Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – In caso di vittoriauna maggioranza ci sarebbe ancora spazio per governi di larghe intese? ”Il problema non si porrà perché avremo una maggioranza ampia”, taglia corto Silvio, intervistato da ‘La Sicilia’. Il ”delle larghe intese -ricorda il Cav- è stato voluto da me per primo, ma appartiene a una stagione politica finita”. L’ex premier avverte poi gli alleati: ”Il ruolo di Fi è determinante perché dal punto di vista numerico ma anche da quello politicodi noi non potrebbe esistere un esecutivo di”. “Nella coalizione siamo partiti diversi, con storie politiche diverse e linguaggi diversi, ma questo tipi di diversità è una ricchezza, perché il rapporto tra noi è sempre leale e sincero – sottolinea -, che lega dei veri combattenti che da tanti ...