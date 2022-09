Eleonora Giorgi: “Si cambia! E che cambiamento…Troppo felice”. La foto scatena il dibattito sui social: “Sembra Paola Barale” (Di sabato 10 settembre 2022) Che l’uso dei filtri sui social abbia preso un filo la mano a molte, moltissime persone, è cosa nota. Accade spesso che i vip finiscano nel mirino dei commentatori proprio per via del presunto utilizzo di app che fanno più belli, più lisci e, in estremi casi, cambiano proprio i connotati; ma resta sempre in campo anche l’ipotesi del “ritocchino” dal medico estetico. Certo è che il cambiamento è spesso così radicale da non passare certo inosservato. Qualche giorno fa era stata Alba Parietti ad apparire – a detta di molti – quasi “irriconoscibile” in una foto pubblicata su Instagram e ora è la volta di Eleonora Giorgi. L’attrice 68enne ha pubblicato sui suoi social una foto in cui si mostra con un nuovo taglio, un caschetto biondo platino, ma soprattutto con il volto senza il minimo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Che l’uso dei filtri suiabbia preso un filo la mano a molte, moltissime persone, è cosa nota. Accade spesso che i vip finiscano nel mirino dei commentatori proprio per via del presunto utilizzo di app che fanno più belli, più lisci e, in estremi casi, cambiano proprio i connotati; ma resta sempre in campo anche l’ipotesi del “ritocchino” dal medico estetico. Certo è che il cambiamento è spesso così radicale da non passare certo inosservato. Qualche giorno fa era stata Alba Parietti ad apparire – a detta di molti – quasi “irriconoscibile” in unapubblicata su Instagram e ora è la volta di. L’attrice 68enne ha pubblicato sui suoiunain cui si mostra con un nuovo taglio, un caschetto biondo platino, ma soprattutto con il volto senza il minimo ...

