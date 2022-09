Elemental: Pixar svela il cast vocale del nuovo film d'animazione (Di sabato 10 settembre 2022) Pixar, in occasione del D23 Expo, ha rivelato il cast vocale di Elemental, nuovo film d'animazione prodotto dallo studio e in uscita a giugno 2023. Pixar ha annunciato il cast vocale di Elemental, nuovo film d'animazione prodotto dallo studio e in uscita nelle sale il 16 giugno 2023: a dare la voce ai protagonisti saranno Mamoudou Athie (Jurassic World Dominion) e Leah Lewis (The Half of It). La pellicola è diretta da Peter Sohn, la cui infanzia a New York ne ha ispirato la trama: Elemental racconta del viaggio di una coppia improbabile, Ember (Leah Lewis) e Wade (Mamoudou Athie), in una città dove i residenti di fuoco, acqua, terra e ... Leggi su movieplayer (Di sabato 10 settembre 2022), in occasione del D23 Expo, ha rivelato ildid'prodotto dallo studio e in uscita a giugno 2023.ha annunciato ildid'prodotto dallo studio e in uscita nelle sale il 16 giugno 2023: a dare la voce ai protagonisti saranno Mamoudou Athie (Jurassic World Dominion) e Leah Lewis (The Half of It). La pellicola è diretta da Peter Sohn, la cui infanzia a New York ne ha ispirato la trama:racconta del viaggio di una coppia improbabile, Ember (Leah Lewis) e Wade (Mamoudou Athie), in una città dove i residenti di fuoco, acqua, terra e ...

