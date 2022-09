E’ tra le prime cause di morte in casa: ecco il rischio che pochi sanno di correre e come evitarlo (Di sabato 10 settembre 2022) Tra le prime cause di morte in casa troviamo questa cattivissima abitudine che dovremmo assolutamente evitare: ecco perché! Di piccoli incidenti in casa ne troviamo a iosa: scottature con il ferro da stiro, alluci contusi per via di un urto oppure di un oggetto caduto accidentalmente, schizzi di olio che arrivano direttamente sulla pelle delle mani, insomma, roba poco seria, ma che può decisamente farci portare i segni. Basta un attimo di distrazione, del resto siamo umani, eppure alcune cattive abitudini possono farci rischiare di grosso. Fonte pixabayInfatti, durante le pulizie, alcuni gesti dati per scontato possono in realtà rappresentare quasi una causa di morte, come del resto è già successo in passato e che tenderà sempre a ripresentarsi. ... Leggi su curiosauro (Di sabato 10 settembre 2022) Tra lediintroviamo questa cattivissima abitudine che dovremmo assolutamente evitare:perché! Di piccoli incidenti inne troviamo a iosa: scottature con il ferro da stiro, alluci contusi per via di un urto oppure di un oggetto caduto accidentalmente, schizzi di olio che arrivano direttamente sulla pelle delle mani, insomma, roba poco seria, ma che può decisamente farci portare i segni. Basta un attimo di distrazione, del resto siamo umani, eppure alcune cattive abitudini possono farci rischiare di grosso. Fonte pixabayInfatti, durante le pulizie, alcuni gesti dati per scontato possono in realtà rappresentare quasi una causa didel resto è già successo in passato e che tenderà sempre a ripresentarsi. ...

teatrolafenice : Tra poco spegniamo le luci per le due prove generali di quesi giorni. Ora comincia il fine settimana: 'Madama Butte… - WeCinema : Week end al cinema: da #Venezia79 in sala 'Il signore delle formiche' di Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio e Elio G… - AlexBazzaro : Covid, Speranza: “tra 10 giorni prime forniture di vaccini aggiornati”. Non ha capito che tra venti giorni le sue… - PTiberia : Se il Milan vende leao non entra nemmeno tra le prime 4 in campionato..... #SampMilan 0-1 - jacopoformia : @ilgiovanemassi Il livello della squadra è da nono/ottavo posto, per arrivare sicuramente tra le prime sette non sa… -