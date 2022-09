Dzeko si oppone: «Contrario a giocare contro la Russia, c’è gente che soffre» (Di sabato 10 settembre 2022) Edin Dzeko ha commentato la sua decisione di non scendere in campo in Bosnia Russia: le sue dichiarazioni Le parole di Dzeko: NIENTE PARTITA – «Sono Contrario a giocare questa partita. Sono sempre e solo per la pace. La federazione conosce la mia opinione, purtroppo non sono io a prendere le decisioni, ma ho la mia posizione, che è chiara e che non prende in considerazione di giocare questa partita mentre persone innocenti stanno soffrendo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) Edinha commentato la sua decisione di non scendere in campo in Bosnia: le sue dichiarazioni Le parole di: NIENTE PARTITA – «Sonoquesta partita. Sono sempre e solo per la pace. La federazione conosce la mia opinione, purtroppo non sono io a prendere le decisioni, ma ho la mia posizione, che è chiara e che non prende in considerazione diquesta partita mentre persone innocenti stannondo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

