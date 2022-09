Doveva essere il momento di Origi ma si è infortunato di nuovo: Pioli non convoca il belga (Di sabato 10 settembre 2022) Nella conferenza stampa di ieri l’allenatore del Milan Stefano Pioli aveva annunciato l’impiego dal primo minuto di Divock Origi: «sta meglio – aveva riferito il tecnico – e ha avuto minutaggio per alzare il ritmo». Il buon proposito del tecnico rossonero, però, è via via naufragato nelle ultime ore: l’attaccante belga ex Liverpool ha accusato, nella serata di ieri, un affaticamento muscolare che l’ha addirittura costretto al forfait. Origi non è stato convocato per la partita contro la Sampdoria, è da valutare per la sfida al Napoli. I tifosi rossoneri dovranno ancora aspettare per vedere all’opera il nuovo attaccante del Milan e, soprattutto tramite i social, ha iniziato a farsi strada qualche malumore, visto che anche nella sua esperienza coi Reds Origi era soggetto ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 settembre 2022) Nella conferenza stampa di ieri l’allenatore del Milan Stefanoaveva annunciato l’impiego dal primo minuto di Divock: «sta meglio – aveva riferito il tecnico – e ha avuto minutaggio per alzare il ritmo». Il buon proposito del tecnico rossonero, però, è via via naufragato nelle ultime ore: l’attaccanteex Liverpool ha accusato, nella serata di ieri, un affaticamento muscolare che l’ha addirittura costretto al forfait.non è statoto per la partita contro la Sampdoria, è da valutare per la sfida al Napoli. I tifosi rossoneri dovranno ancora aspettare per vedere all’opera ilattaccante del Milan e, soprattutto tramite i social, ha iniziato a farsi strada qualche malumore, visto che anche nella sua esperienza coi Redsera soggetto ...

