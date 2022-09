Domani il comizio di Meloni in piazza Duomo. Santanchè: “Il ceto produttivo guarda a FdI” (Di sabato 10 settembre 2022) «Domani Giorgia Meloni sarà in piazza Duomo e non so quanti lo faranno. A Firenze l’altra sera è stata è stato molto bello, tanto entusiasmo, voglia di cambiare. Io credo che anche Domani saranno in molti con lei, a sentirla. Noi ci rivolgiamo a questa Italia: saremo al tuo fianco con meno burocrazia, meno tasse, più soldi in tasca ai lavoratori, più forza al ceto produttivo. Siamo pronti». Così Daniela Santanchè, parlando a Il Giornale alla viglia del comizio di FdI a Milano. Santanchè: “Imprenditori e artigiani guardano a FdI” «Tanti imprenditori e artigiani – dice la coordinatore lombarda di Fratelli d’Italia – hanno capito che vogliamo cambiare il rapporto fra Stato e imprese. Devono vedere il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 settembre 2022) «Giorgiasarà ine non so quanti lo faranno. A Firenze l’altra sera è stata è stato molto bello, tanto entusiasmo, voglia di cambiare. Io credo che anchesaranno in molti con lei, a sentirla. Noi ci rivolgiamo a questa Italia: saremo al tuo fianco con meno burocrazia, meno tasse, più soldi in tasca ai lavoratori, più forza al. Siamo pronti». Così Daniela, parlando a Il Giornale alla viglia deldi FdI a Milano.: “Imprenditori e artigianino a FdI” «Tanti imprenditori e artigiani – dice la coordinatore lombarda di Fratelli d’Italia – hanno capito che vogliamo cambiare il rapporto fra Stato e imprese. Devono vedere il ...

