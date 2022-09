Dolore al petto, l'autista del bus chiama il 118: 'Sto male, ma non posso fermarmi altrimenti mi licenziano'. Scattano i controlli (Di sabato 10 settembre 2022) 'L'azienda farà tutti gli accertamenti necessari prima di farlo tornare alla guida di un autobus. È chiaro che come Mom chiediamo garanzie sull'idoneità psico - fisica degli autisti. Ma stiamo ... Leggi su leggo (Di sabato 10 settembre 2022) 'L'azienda farà tutti gli accertamenti necessari prima di farlo tornare alla guida di un autobus. È chiaro che come Mom chiediamo garanzie sull'idoneità psico - fisica degli autisti. Ma stiamo ...

leggoit : #Treviso Dolore al petto, l'autista del bus chiama il 118: «Sto male, ma non posso fermarmi altrimenti mi licenzian… - eclissidelcuore : RT @VolpeReal: Quando senti un dolore intercostale sul petto, a sinistra - GustavoMichele6 : Dolore al petto, l'autista del bus chiama il 118: «Sto male, ma non posso fermarmi altrimenti mi licenziano». Scatt… - Vale97T : Ho sentito un dolore fortissimo al petto Questa cosa non passerà mai - CyrilBaumann6 : RT @VolpeReal: Quando senti un dolore intercostale sul petto, a sinistra -