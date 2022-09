Disney, al D23 Expo 2022 annunciati i nuovi titoli: da Mufasa a Peter Pan & Wendy (Di sabato 10 settembre 2022) Disney, al D23 Expo 2022 annunciati i nuovi titoli: da Mufasa: The Lion King diretto da Barry Jenkins a Peter Pan & Wendy, da Snow White con Gal Gadot a Haunted Mansion e Come per DisIncanto con Amy Adams e Patrick Dempsey The Walt Disney Studios hanno acceso gli animi nella Hall D23 dell’Anaheim Convention Center, dove migliaia di fan si sono riuniti al D23 Expo 2022 per essere i primi ad avere accesso a grandi annunci, nuovi dettagli e piani futuri per Disney Live Action, Pixar e Walt Disney Animation Studios. Lo showcase è iniziato in vero stile Disney con uno sguardo ai momenti speciali della ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 10 settembre 2022), al D23: da: The Lion King diretto da Barry Jenkins aPan, da Snow White con Gal Gadot a Haunted Mansion e Come per DisIncanto con Amy Adams e Patrick Dempsey The WaltStudios hanno acceso gli animi nella Hall D23 dell’Anaheim Convention Center, dove migliaia di fan si sono riuniti al D23per essere i primi ad avere accesso a grandi annunci,dettagli e piani futuri perLive Action, Pixar e WaltAnimation Studios. Lo showcase è iniziato in vero stilecon uno sguardo ai momenti speciali della ...

louiscuorno : RT @fantasy_square: Arriverà nel 2023 il nuovo film Disney dedicato a Peter Pan e Wendy. In occasione del D23, lo studio ha svelato il prim… - hugsmefede : RT @fantasy_square: Arriverà nel 2023 il nuovo film Disney dedicato a Peter Pan e Wendy. In occasione del D23, lo studio ha svelato il prim… - Cangius : Molto ricco il primo giorno del D23...tanti titoli Disney e Pixar...alcuni molto interessanti e altri era meglio la… - aLostSurprise : RT @RobMcQuack: 100 anni di Disney. CENTO. Non un annuncio cinematografico, seriale o streaming dedicato a Mickey, Donald, Goofy... Oswald.… - Alessan67416970 : RT @comingsoonit: #Ariel è tornata, e questa volta in carne e ossa. Dall'evento #D23 di Los Angeles arrivano le prime immagini del remake l… -