Diretta Sampdoria-Milan 0-0: subito Leao, sinistro murato (Di sabato 10 settembre 2022) Doveva giocare Origi, invece s'è fatto male. Pioli quindi per il post derby è "costretto" a mandare in campo di nuovo Giroud dall'inizio. I rossoneri, contro una Samp... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 10 settembre 2022) Doveva giocare Origi, invece s'è fatto male. Pioli quindi per il post derby è "costretto" a mandare in campo di nuovo Giroud dall'inizio. I rossoneri, contro una Samp...

Agenzia_Ansa : SERIE A| In campo Sampdoria-Milan, segui la diretta #ANSA - Raqsan_Jani : Diretta streaming Sampdoria vs Milan in Serie A italiana oggi, Ora in diretta -- #SeriaA #SampdoriaMilan - telodogratis : In campo Sampdoria-Milan 0-0 DIRETTA - fisco24_info : In campo Sampdoria-Milan 0-0 DIRETTA: Tanti cambi ma Pioli avverte: 'non chiamatelo turnover' - Raqsan_Jani : Diretta streaming Sampdoria vs Milan in Serie A italiana oggi, Ora in diretta #SeriaA #SampdoriaMilan -