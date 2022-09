DIRETTA F1 | GP Italia 2022 LIVE | Perez prova il passo gara | attesa per le Ferrari

Leggi su oasport

(Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.11 Altro miglioramento per Sergio, 1:22.148. Scende in pista Max Verstappen. 13.09 Migliora il suo tempo il messicano, 1:22.611; Valtteri Bottas secondo con 1:24.244, terzo Yuki Tsunoda (1:25.225). Sinora sono stati registrati solo questi tre tempi. 13.06 Sergiochiude il suo giro con gomme medie in 1:23.448. 13.03 Si aggiunge una penalità per Esteban Ocon, cambio del motore endotermico e penalità di 5 posizioni. Da Sky inoltre fanno sapere che Albon è al momento in sala operatoria, ma ha rassicurato circa le sue condizioni. 13.02 Subito in pista Valtteri Bottas, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Sebastian Vettel e Sergio. 13.00 Semaforo verde, inizia la terza sessione di prove libere! 12.59 Pochi istanti e partiranno le FP3! 12.57 Informa il canale ...