DIRETTA F1 | GP Italia 2022 LIVE | delirio Ferrari | pole di Leclerc! Griglia di partenza | Sainz parte indietro

(Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.11 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi della cortese attenzione e rimandarvi alla gara di domani. Laè di Leclerc, ma attenzione a Verstappen! Grazie e buon proseguimento di giornata 17.09 Anche in qualifica non si è vista una grande Mercedes, ma attenzione al passo gara di Hamilton e Russell che hanno una W13 davvero di altissimollo 17.07 Leclerc nelle interviste di rito post qualifica si rivolge al pubblico e annuncia che domani ce la metterà tutta per la vittoria, ce la farà il monegasco? 17.05 A questo punto ladivedrà domani Leclerc e Russell in prima fila, quindi Max sarà quarto! Guadagna una posizione dato chescala a fondo gruppo 17.04 Cancellati i tempi di ...

SkySportF1 : ?? LECLERC POOOOOOOOLE POSITION ???? A CASA NOSTRA? I risultati ? - SkySportF1 : ?? FERRARI AL COMANDO A MONZA I risultati ? - CarloCalenda : SÌ ALL’ITALIA DEI SÌ. Domani mattina alle 11.30 saremo in diretta collegati da tanti luoghi simbolo d’Italia per… - sasastyles_ : RT @SkySportF1: ? FERRARI AL COMANDO NEL Q2 ?? Adesso si decide la pole position a Monza LIVE ? - LorenzoMiretta : RT @SkySportF1: ?? LECLERC POOOOOOOOLE POSITION ???? A CASA NOSTRA? I risultati ? -

LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN) I dettagli dei suoi look approfondimento Regina ... Quattro invece i viaggi inda Regina, l'ultima volta nel 2014 accolta dall'allora Presidente ......e sia capace di farne di nuovo un punto di riferimento per il mondo equestre in Umbria e in",...alle ore 19.00 in piazza Matteotti della Fanfara a Cavallo della Polizia di Statodal ...Ennesimo ed importante traguardo per il reparto di Cardiologia dello spoke di Corigliano-Rossano, diretto dal dirigente medico Silvana De Bonis: «È un orgoglio che la casa produttrice ha scelto noi pe ...Per celebrare il grande successo di pubblico e critica del concerto allo Stadio Olimpico di Roma e della tournée estiva, FRANCESCO DE GREGORI e ANTONELLO VENDITTI hanno inciso e reinterpretato due gra ...