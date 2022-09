Dinami Alessandro Morfei ucciso a colpi di fucile in un luogo isolato

(Di sabato 10 settembre 2022) Si torna a sparare in Calabria dove un uomo di 30 anni è statodimentre era sul suo trattore in una zona isolata di(Vibo Valentia). Le indagini sull’omicidio disono condotte dai Carabinieri della Stazione die della Compagnia di Serra San Bruno, sotto il coordinamento del Reparto operativo guidato dal colonnello Corda e della Procura in capo al dottor Camillo Falvo. Il trentenne è stato raggiunto dai pallettoni di unesplosi da distanza ravvicinata.è stato trasportato all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia dove poi è deceduto. Infatti qualcuno ha dato l’allarme e ha permesso il suo trasporto all’ospedale dove è giunto con ferite sia ...

