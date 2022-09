Diffidati Sampdoria-Milan | i rossoneri a rischio squalifica in vista del Napoli

Leggi su sportface

(Di sabato 10 settembre 2022) Il, dopo il pareggio per 1-1 in Champions League con il Salisburgo, torna in campo al Ferraris per affrontare lanel match valevole per la sesta giornata di Serie A 2022/2023. Un calendario molto fitto, che la prossima settimana metterà gli uomini di Stefano Pioli davanti alla Dinamo Zagabria e al. Indel big-match contro i partenopei il tecnico rossonero può tirare un sospiro di sollievo, almeno per quanto concerne i, poiché non ci sono calciatori a. SportFace.