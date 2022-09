Del Mese incontra i rappresentanti del Movimento Civico per l’Ospedale di Sant’Agata (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAntonio Del Mese, candidato del Terzo Polo alla Camera nel collegio uninominale Campania 2, incontrerà martedì prossimo i rappresentanti del Movimento Civico per l’Ospedale di Sant’Agata e la popolazione locale che vorrà intervenire. “Il progressivo depotenziamento del P.O. di Sant’Agata de’ Goti, preoccupa tutti e deve essere una priorità assoluta – ha dichiarato l’avv. Del Mese -. Azione considera una sanità all’avanguardia e capillare sul territorio l’aspetto fondamentale della politica del welfare in Italia”. Per ascoltare la voce della cittadinanza, dunque, il prossimo martedì 13 settembre, sit-in davanti al P.O. San Alfonso Maria dei Liguori, contrada San Pietro, Sant’Agata de’ Goti (Bn) dalle ore ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAntonio Del, candidato del Terzo Polo alla Camera nel collegio uninominale Campania 2, incontrerà martedì prossimo idelperdie la popolazione locale che vorrà intervenire. “Il progressivo depotenziamento del P.O. dide’ Goti, preoccupa tutti e deve essere una priorità assoluta – ha dichiarato l’avv. Del-. Azione considera una sanità all’avanguardia e capillare sul territorio l’aspetto fondamentale della politica del welfare in Italia”. Per ascoltare la voce della cittadinanza, dunque, il prossimo martedì 13 settembre, sit-in davanti al P.O. San Alfonso Maria dei Liguori, contrada San Pietro,de’ Goti (Bn) dalle ore ...

