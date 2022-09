DAZN, Serie A 2022/23 6a Giornata, Palinsesto Telecronisti Zona DAZN (10 - 11 - 12 Settembre) (Di sabato 10 settembre 2022) DAZN, la piattaforma di streaming e intrattenimento sportivo leader a livello globale, scende in campo con le novità editoriali dedicate a tutti gli appassionati e tifosi sportivi. Si inizia in vista della nuova ed entusiasmante stagione di Serie A TIM e, in occasione del calcio d’inizio,... Leggi su digital-news (Di sabato 10 settembre 2022), la piattaforma di streaming e intrattenimento sportivo leader a livello globale, scende in campo con le novità editoriali dedicate a tutti gli appassionati e tifosi sportivi. Si inizia in vista della nuova ed entusiasmante stagione diA TIM e, in occasione del calcio d’inizio,...

Sergio39959216 : RT @CosenzaOfficial: ???? COSENZA vs BARI ?? Gara valevole per la quinta giornata di Serie BKT 2022/2023 ?? Stadio 'San Vito - Gigi Marulla'… - AnnaMancini81 : Serie A sesta giornata, la programmazione tv: le partite in onda su Sky e su DAZN - sportli26181512 : Napoli-Spezia, dove vedere la partita in tv: gli orari: Ad inaugurare la sesta giornata di Serie A saranno Napoli e… - karda70 : RT @ascolicalciofc: ??Campionato Serie BKT 2022/23 5^ giornata ? PERUGIA - ASCOLI | #PerugiaAscoli ?? Sabato 10 Settembre 2022 ? Ore 16:15 ??… - ferrantelli94 : RT @SoloEsclusivInt: Rialziamo la testa! AVANTI INTER ???? ?? Matchday ?? Serie A, 6ª giornata ?? INTER-Torino ?? DAZN ? 18:00 -