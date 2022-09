Da Roma a Varsavia, allerta di 40 artisti sul cambiamento climatico (Di sabato 10 settembre 2022) – E’ partita da Roma ed è arrivata a Varsavia una bella esposizione itinerante (nella foto, panoramica della mostra), sotto l’alto Patrocinio del Parlamento europeo, che si intitola «It’s Time – Il cambiamento climatico attraverso le quattro stagioni». Prima tappa in Polonia, presso la galleria Stara Prochownia, dove la mostra rimarrà aperta fino al 9 ottobre, dove dall’8 settembre sono presenti con le loro opere a tema 40 artisti uniti dall’intento di contribuire alla sensibilizzazione e alla divulgazione dei problemi del cambiamento climatico. Il viaggio espositivo, curato da Tiziano M. Todi e Alina Picazio, per l’associazione culturale Officine Vittoria di via Margutta, è una testimonianza tematica attraverso le opere di artisti italiani e ... Leggi su romadailynews (Di sabato 10 settembre 2022) – E’ partita daed è arrivata auna bella esposizione itinerante (nella foto, panoramica della mostra), sotto l’alto Patrocinio del Parlamento europeo, che si intitola «It’s Time – Ilattraverso le quattro stagioni». Prima tappa in Polonia, presso la galleria Stara Prochownia, dove la mostra rimarrà aperta fino al 9 ottobre, dove dall’8 settembre sono presenti con le loro opere a tema 40uniti dall’intento di contribuire alla sensibilizzazione e alla divulgazione dei problemi del. Il viaggio espositivo, curato da Tiziano M. Todi e Alina Picazio, per l’associazione culturale Officine Vittoria di via Margutta, è una testimonianza tematica attraverso le opere diitaliani e ...

