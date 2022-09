Da «God save the Queen, the fascist regime» alle condoglianze: così Johnny Rotten dei Sex Pistols ha cambiato idea sulla regina Elisabetta (Di sabato 10 settembre 2022) Le parole di quel singolo diventato disco d’argento in Inghilterra se le ricordano in molti: «Dio salvi la regina e il suo regime fascista, che vi ha fatto diventare stupidi e potenziali bombe H… Non c’è futuro nel Sogno Inglese». Ma oggi John Lydon, alias Johnny Rotten dei Sex Pistols (il soprannome era riferito allo stato dei suoi denti) ha cambiato idea. E ha fatto le condoglianze a Elisabetta II sulla sua pagina Facebook. Con tanto di augurio: «Rest in peace, send her victorious». E di certo è difficile aspettarsela da chi nel 1977 diceva che la regina «non è un essere umano», ma «i turisti valgono soldi». All’epoca i Sex Pistols si sentivano «i fiori nella ... Leggi su open.online (Di sabato 10 settembre 2022) Le parole di quel singolo diventato disco d’argento in Inghilterra se le ricordano in molti: «Dio salvi lae il suoa, che vi ha fatto diventare stupidi e potenziali bombe H… Non c’è futuro nel Sogno Inglese». Ma oggi John Lydon, aliasdei Sex(il soprannome era riferito allo stato dei suoi denti) ha. E ha fatto leIIsua pagina Facebook. Con tanto di augurio: «Rest in peace, send her victorious». E di certo è difficile aspettarsela da chi nel 1977 diceva che la«non è un essere umano», ma «i turisti valgono soldi». All’epoca i Sexsi sentivano «i fiori nella ...

lorepregliasco : L'annuncio della BBC sulla morte della regina Elisabetta, seguito da God save the Queen. ???? - Agenzia_Ansa : L'annuncio della morte di Elisabetta II arriva con una nota di Buckingham Palace: 'Sua Maestà è morta pacificamente… - borghi_claudio : Se in tutti questi anni la Gran Bretagna non ha mai piegato la testa e non ha mai seguito in modo irreversibile str… - MarvliMla : Comunque 'God Save the King' non si può sentire. - stirpedimatto : RT @yleniaindenial1: gli inglesi popolo irreale che cambieranno l'inno da 'god save the queen' a 'god save the king' ma che cazzo devono sa… -