Da bambina riccioluta e con lo sguardo attonito | oggi è la più grande cantante italiana | ecco chi è

Leggi su ildemocratico

(Di sabato 10 settembre 2022) Unabella come molte, un viso circondato da tanti riccioli e con un’espressione del volto in cui non manca un simpatico broncio. Ma qual è il nome che si cela dietro questa foto? Lain foto, con il passare degli anni, è diventata una delle cantanti più amate apprezzate del panorama musicale italiano. Difficile non riconoscerla grazie alla sua bellissima voce. Una donna nata a Roma nel 1954 che fin da subito riesce a farsi amare e apprezzare dal popolo italiano grazie a quel timbro capace di arrivare dritto al cuore. Nel corso della carriera, la donna in questione è riuscita addirittura ad ottenere una grandissima onorificenza al punto che nel 2005 è stata nominata ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica, un titolo datole da Carlo Azeglio Ciampi. Le sue origini La ...