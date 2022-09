Crosetto risponde a Conte sul Governo e lo asfalta: la frase con cui si auto-umilia (Di sabato 10 settembre 2022) "Conte parla senza capire". Guido Crosetto perde la pazienza con il leader del MoVimento Cinque Stelle Giuseppe Conte e affida ai social l'ultimo affondo al grillino perché non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. A quindici giorni dal voto Conte dichiara che mai e poi mai potrebbe far parte di un presunto Governo di centrodestra guidato dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. E Crosetto risponde, chiarisce e lo asfalta: "Ho detto che Giorgia Meloni cercherà di fare un Governo con le migliori persone, tra quelle che condividono il suo progetto di rinnovamento vero dell'Italia. Lui ci ha tenuto a far sapere che non ne farà parte!". E affonda: "Era chiaro, che non fosse tra quelle". Conte parla ... Leggi su iltempo (Di sabato 10 settembre 2022) "parla senza capire". Guidoperde la pazienza con il leader del MoVimento Cinque Stelle Giuseppee affida ai social l'ultimo affondo al grillino perché non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. A quindici giorni dal votodichiara che mai e poi mai potrebbe far parte di un presuntodi centrodestra guidato dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. E, chiarisce e lo: "Ho detto che Giorgia Meloni cercherà di fare uncon le migliori persone, tra quelle che condividono il suo progetto di rinnovamento vero dell'Italia. Lui ci ha tenuto a far sapere che non ne farà parte!". E affonda: "Era chiaro, che non fosse tra quelle".parla ...

