Croazia-Ungheria oggi | Finale Europei pallanuoto 2022 | programma | orario | tv | streaming

(Di sabato 10 settembre 2022) Termineranno, sabato 10 settembre, a Spalato, in, glidimaschile: previste nel pomeriggio le finali per il 7° ed il 5° posto, poi in serata si giocheranno le finali per le medaglie. L’, che ha battuto la Spagna, sfiderà per l’oro lapadrona di casa, che ha eliminato l’Italia, nell’ultimo match alle ore 20.30. La diretta tv disarà fruibile su RaiSport+HD, mentre la direttasarà disponibile su Rai Play. Tutti gli incontri saranno visibili su LEN TV. Di seguito il calendario del torneo maschile con tutti gli orari delle sfide di, sabato 10 settembre. CALENDARIO...

Agli Europei in corso a Spalato (Croazia) le ragazze della pallanuoto si sono prese il bronzo, battendo l'Olanda per 16-13 nella finale per il bronzo. RISULTATI EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE SPALATO 2022 Venerdì 9 settembre Finale 7° posto 41 Francia - 13 - 4 Finale 5° posto 42 - Israele 18 - 7 Finale 3° posto 43 Paesi Bassi - Italia 13 - 16 Finale 1° posto 44 Spagna - Grecia 20.30