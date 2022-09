Croazia, scontro tra treni: almeno 3 morti e 11 feriti (Di sabato 10 settembre 2022) Tragedia in Croazia, dove ci sono stati almeno tre morti e 11 feriti a seguito di un grave incidente ferroviario. Due treni si sono scontrati fra le stazioni di Okucani e Nosvka, a sudest di Zagabria. A scontrarsi un mezzo che trasportava dei passeggeri e un convoglio merci che era fermo. Secondo le prime ricostruzioni, il treno passeggeri non si è fermato a un segnale rosso di stop, travolgendo a una velocità di circa 100 chilometri orari il convoglio merci fermo a causa di un’avaria tecnica. Diversi passeggeri sarebbero andati a finire sotto il treno merci. Squadre di soccorso sono in azione per trarli in salvo. Le tre vittime accertate sono di origine croata, mentre otto degli 11 feriti sono cittadini stranieri. Sul luogo dell’incidente sono prontamente giunti, oltre ai soccorsi, ... Leggi su tpi (Di sabato 10 settembre 2022) Tragedia in, dove ci sono statitree 11a seguito di un grave incidente ferroviario. Duesi sono scontrati fra le stazioni di Okucani e Nosvka, a sudest di Zagabria. A scontrarsi un mezzo che trasportava dei passeggeri e un convoglio merci che era fermo. Secondo le prime ricostruzioni, il treno passeggeri non si è fermato a un segnale rosso di stop, travolgendo a una velocità di circa 100 chilometri orari il convoglio merci fermo a causa di un’avaria tecnica. Diversi passeggeri sarebbero andati a finire sotto il treno merci. Squadre di soccorso sono in azione per trarli in salvo. Le tre vittime accertate sono di origine croata, mentre otto degli 11sono cittadini stranieri. Sul luogo dell’incidente sono prontamente giunti, oltre ai soccorsi, ...

