Crisi del gas, ora l'Ue ammette l'errore clamoroso dietro i rincari: prezzi legati a una Borsa senza vigilanza. Su cui opera anche Gazprom (Di sabato 10 settembre 2022) Un errore clamoroso. L'aggancio del prezzo del gas all'ormai tristemente famoso Ttf (Title Transfer Facility) di Amsterdam si sta dimostrando la più grande catastrofe nei sistemi di regolazione e controllo dell'Unione Europea. Lo ammettono, nero su bianco, gli stessi funzionari della Commissione che hanno redatto 17 pagine in vista dell'inutile consiglio straordinario dei ministri dell'energia del 9 settembre. Non si tratta di un atto ufficiale perché il non-paper, come vengono chiamati questi atti della Commissione, rappresenta un'analisi preliminare delle opzioni sul tavolo per l'Unione per assicurare agli Stati membri "per contrastare i prezzi dell'energia e assicurare forniture e sostenibilità". Le conclusioni dei tecnici sono un atto d'accusa per la stessa Unione Europea. A ulteriore conferma dell'errore, la commissaria Ue ...

