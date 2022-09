Covid oggi Lombardia, 2.310 contagi e 8 morti: bollettino 10 settembre (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 2.310 i nuovi contagi Covid registrati in Lombardia oggi, 10 settembre 2022. I tamponi effettuati sono stati 20.144, per un tasso di positività del 11,4%. I morti sono stati 8, per un totale di 42.359 decessi da inizio pandemia. I ricoveri ordinari negli ospedali lombardi sono 502, 6 in più rispetto alla giornata di ieri, mentre quelli in terapia intensiva rimangono 13. Lo riferisce la Regione nel bollettino quotidiano. In provincia di Milano i nuovi positivi sono 537. A Bergamo 285, a Brescia 382, a Como 138, a Cremona 100, a Lecco 84, a Lodi 51, a Mantova 116, a Monza e Brianza 174, a Pavia 135, a Sondrio 50 e a Varese 197. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 2.310 i nuoviregistrati in, 102022. I tamponi effettuati sono stati 20.144, per un tasso di positività del 11,4%. Isono stati 8, per un totale di 42.359 decessi da inizio pandemia. I ricoveri ordinari negli ospedali lombardi sono 502, 6 in più rispetto alla giornata di ieri, mentre quelli in terapia intensiva rimangono 13. Lo riferisce la Regione nelquotidiano. In provincia di Milano i nuovi positivi sono 537. A Bergamo 285, a Brescia 382, a Como 138, a Cremona 100, a Lecco 84, a Lodi 51, a Mantova 116, a Monza e Brianza 174, a Pavia 135, a Sondrio 50 e a Varese 197. L'articolo proviene da Italia Sera.

